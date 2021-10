Pomalý přechod na elektromobily by mohl stát 30 tisíc pracovních míst, říká šéf Volkswagenu

Výroba elektrických aut oproti spalovacím bude stát mnoho pracovních míst. I příliš pomalý přechod na elektromobilitu by přitom mohl znamenat, že by v Německu přišlo o práci až 30 tisíc lidí. Podle agentury Reuters to sdělil šéf koncernu VW Herbert Diess.