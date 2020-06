Polovina českých řidičů neví, jaké nářadí je třeba k výměně kola

Velké rozdíly jsou mezi řidiči různých věkových skupin, pohlaví, i třeba z jiné části republiky. Například s defektem pneumatiky si podle průzkumu umí Pražáci poradit hůře než ostatní a správné nářadí by k výměně kola použila jen třetina řidičů do 26 let a 24 procent mladých žen.

Pomoc asistenční služby by nejvíc přišla vhod nejmladší skupině řidičů. Ti se totiž většinou s řidičským průkazem ještě příliš nesžili a neporadí si ani s nejmenšími opravami. Pouze třetina z nich například ví, jaké nářadí se používá pro výměnu kola, u žen do 26 let je to dokonce méně než jedna čtvrtina.