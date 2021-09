Policie převzala prvních 200 hatchbacků Škoda Scala

Jde o první várku z tendru na 557 vozidel. Kunovická firma do aut přidělávala klasický policejní polep, lepší elektroniku i kabeláž a výstražné systémy.

„Když jsem nastupoval do funkce, tak stáří vozového parku policie byl asi největší problém. Dneska můžeme říct, že poté, co doběhne tady ta dodávka, tak z 2800 vozidel v barevném provedení bude mít policie 95 procent nových,“ řekl při převzetí ministr vnitra Jan Hamáček. Nové vozy podle něj budou distribuovány do všech krajů.