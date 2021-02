Policie chystá další plošné měření rychlosti. Lidé mohou pomoci vybírat místa

Lidé se mohou zapojit do výběru rizikových míst na českých silnicích, kde řidiči překračují povolenou rychlost jízdy. Tipy mohou do konce února zapisovat na internetové stránce akce Speed Marathon. Policie to uvedla na webu. Podle mluvčí policejního prezidia Hany Rubášové se policisté na kontrolu rychlosti zaměří zřejmě v dubnu.