Parkovací dům na Černém Mostě vyjde Prahu na téměř 500 milionů korun

Parkovací dům na pražském Černém Mostě, který bude sloužit jako P+R (Park and Ride, „Zaparkuj a jeď”) postaví firmy BAK stavební společnost a Metrostav, a to za 498,8 milionu korun bez DPH. Vyplývá to z věstníku veřejných zakázek. Dům má nabídnout kapacitu 880 míst. Bude stát u Chlumecké ulice na místě stávajícího pozemního parkoviště P+R, které nabízí 294 míst.