Opel dále přechází na techniku Stellantis. Nové Movano jezdí i na elektřinu

Movano bylo ještě do nedávné doby sourozencem další velké dodávky Renault Master. V momentě, kdy se Opel v roce 2017 přidal do skupiny PSA a později do obřího konglomerátu Stellantis, bylo ale jasné, že to partnerství s Renaultem nebude mít dlouhého trvání. Opel pak v oblasti užitkových vozidel podle očekávání postupně přecházel na techniku Peugeotu a Citroënu.