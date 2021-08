Opel Astra je již 30 let jedním z největších konkurentů Volkswagenu Golf

Přestože první astra v prodejních statistikách VW Golf neporazila, na trhu byla nesmírně úspěšná. Vyrobilo se jí přes 4,13 milionu kusů jen v letech 1991-1997, poté se ještě pět let vyráběla v Polsku s názvem Astra Classic a prodávala se po boku novější generace G. Dosud je nejprodávanějším modelem Opelu v historii.

Astra F, která ve své době zaujala moderními, líbivými tvary i relativně velkým vnitřním prostorem, se na trhu zpočátku – po srpnovém představení to trvalo do října 1991, než se první vozy dostaly do prodejen – objevila jako v pěti karosářských verzích – jako tří a pětidveřový hatchback, kombi s názvem Caravan a užitkový van, který byl v podstatě kombíkem se dvěma sedačkami a zaslepenými okny od B-sloupku dozadu.