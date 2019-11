Od favoritu k elektromobilům aneb Třicet let porevolučního vývoje Škody

Automobilka Škoda prožila značnou část období komunistické totality pod názvem AZNP, Automobilové Závody, Národní Podnik. Takhle vstupovala i do nové doby sametovou revolucí, na Škoda, automobilová a. s., se přejmenovala až v roce 1991.

Představil se v září roku 1987, ale k zákazníkům-soukromníkům se první vozy dostaly až v létě roku 1988. Do té doby se favority dodávaly jen podnikům, aby se v jejich náročném provozu vychytaly drobné nedostatky.

Favorit byl tehdy pro Škodu revolucí. Do té doby po dekády vyráběla vozy s motorem vzadu a pohonem zadní nápravy, které měly základ v modelu 1000 MB z 60. let 20. století. A trh na to reagoval – po typu 742, u nás familiárně zvaném „stodvacítka” podle nejprodávanější verze 120, klesla po představení favoritu poptávka.