Nový Volkswagen Golf R už řádí na Nordschleife

Na základě videa natočeného při testování vývojového prototypu lze soudit, že základní designové prvky zůstanou podobné jako u minulého vydání. Golf R totiž nikdy do světa vizuálně nic nekřičel, znalci výbušný hatchback opět poznají například podle čtveřice koncovek výfuku.

Při průjezdech je zvuk motoru dost utlumený, to ovšem ještě nemusí nic znamenat. Zajímavé bude, jestli Volkswagen zachová možnost připlatit si za famózní titanový výfukový systém Akrapović. K mání byl v minulé generaci a připlatit si za něj lze i u T-Rocu R . Ovšem nové evropské hlukové limity mohou být proti.

„Nemůžu o něm příliš prozrazovat, ale do auta jsme vložili spoustu drobných, ale důležitých vylepšení. Je to skutečný stroj,“ nechal se slyšet nejpovolanější muž na ostré Volkswageny. „Vyvíjet vlastní elektrifikované motory nemůžeme, na to je oddělení R příliš malé,“ doplnil Capito.