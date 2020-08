Nový šéf Škody Auto se chce zaměřit na elektrifikaci a digitalizaci

Nový předseda představenstva automobilky Škoda Auto Thomas Schäfer hodlá věnovat zvláštní pozornost elektrifikaci a digitalizaci produktů firmy. Jde podle něj o klíč k tomu, aby automobilka zůstala pro zákazníky atraktivní, a chce, aby produkty firmy odpovídaly přání zákazníků. Schäfer to uvedl ve svém prvním dopisu zaměstnancům.

Svou představu automobilka podle něj ukáže na modelu Enyaq iV. Jde o první SUV s čistě elektrickým pohonem, představeno bude 1. září v Praze. Od začátku roku 2019 do konce roku 2022 má být představeno 30 nových modelů, modernizací nebo variant modelů značky.

„Pro mě je důležité, aby vše, co děláme, vycházelo z přání našich zákazníků. Za jejich peníze jim vždy musíme nabídnout o něco více a příjemně je překvapit. Právě to je spolu s vynikajícím týmem a kvalitou produktů pro naši značku charakteristické a bude tomu tak i v budoucnu,” uvedl dále Schäfer.

Podle předsedy podnikové rady Jaroslava Povšíka zatím není jasné, kam Schäfer automobilku nasměruje. „Je to pro mě takzvaně králík vytažený z klobouku, o kterém jsem prakticky nikdy neslyšel. Pochází z Jižní Afriky, v rámci značky se tomu říká větší dílna, je to něco menšího než Kvasiny,” řekl Povšík. „Před měsícem jsem s ním mluvil, položil jsem mu otázku číslo jedna, jestli přichází Škodu ztlumit, nebo rozvíjet. A on řekl: vždycky hraju za tým, kde jsem kapitánem,” pokračoval.