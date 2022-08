Nový šéf koncernu Volkswagen chce snížit počet členů představenstva

„Některé dvojí funkce by se měly přehodnotit,” uvedl jeden ze zdrojů. Počet míst v představenstvu by se podle zdrojů při reorganizaci mohl snížit na osm nebo devět. Za Herberta Diesse, jehož má Blume 1. září vystřídat, se počet členů představenstva rozrostl na 12.

Do Blumeho týmu budou podle zdrojů patřit finanční ředitel Arno Antlitz, dále personální ředitel Gunnar Kilian, vedoucí právního oddělení Manfred Döss a rovněž Thomas Schäfer, který vede důležitou skupinu značek Volume.

Patří do ní VW, Škoda a Seat. Markus Duesmann, který šéfuje skupině prémiových značek Audi, Lamborghini, Bentley a motocyklové značce Ducati, by měl také zůstat. Změnit by se mohla jeho sféra působnosti.