Nový Mercedes GLA má speciální mód do automatické myčky

To je ovšem malá drobnost ve srovnání s tím, co nové GLA pro značku znamená. Kompaktní crossovery už patří i v rámci prémiových automobilek mezi populární prodejní zboží, a navíc není tajemstvím, že fungují nejen jako druhé auto do rodiny, ale také jako první Mercedes, který si noví zákazníci pořídí.