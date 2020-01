Nový koncept Mercedesu se inspiruje ve filmu Avatar

Na veletrhu spotřební elektroniky CES v americkém Las Vegas, který se koná od 7. do 10. ledna, najdete i mnoho automobilek, včetně Mercedesu.

Navíc se prý dobije za 15 minut a zajistí dojezd 700 kilometrů. Pokud něco takového lze skutečně vyrobit a uvést do sériové výroby, ve světě elektroaut by to byla revoluce.