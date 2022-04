Nový GMC Hummer má tlačítko, které nedělá nic. Rozhodnout mají zákazníci

Jediné, co tato funkce dělá, je, že se na displeji infotainmentu objeví hláška: „Your Mode, Your Mission. epicideas@GMC.com“. Tedy ve volném překladu ”Tvůj režim. Tvoje mise.”

Znamená to přitom, že GMC chce po svých zákaznících, aby se jim pomocí uvedeného e-mailu ozvali a navrhli, k čemu by mohlo tlačítko sloužit. Zaměstnanci automobilky pak návrhy vyhodnotí a jednu funkci vyberou a pomocí updatu softwaru ji do vozu na dálku nainstalují.