Nový Ford Ranger Raptor poprvé v Česku. Známe parametry i ceník

Ford svůj nový Ranger i jeho nejsilnější verzi Raptor představil už přibližně přede dvěma měsíci, ale na trh by se měly první vozy dostat až na konci letošního roku v případě Raptoru a v lednu příštího roku u běžné verze. Českému zastoupení se ovšem podařilo do Prahy dostat jeden z mála předprodukčních kusů, a to rovnou v již zmiňovaném provedení Raptor.