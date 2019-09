Nový Defender bude na dálkové ovládání. Terénem tak projedete snadněji

Dálkové ovládání Defenderu je přesně to, co si pod takovým pojmem člověk představí - systém, který řidiči dovolí auto ovládat na dálku zvenčí. Má to být rozšířením systému 3D Scout, který umožňuje si pro snazší orientaci v terénu na displeji zobrazit virtuální obrázek auta a skutečný obrázek jeho okolí.