Nového šéfa jmenuje Škoda do dvou týdnů, Schäfer převezme od dubna provozní řízení Volkswagenu

Předseda představenstva Škody Auto Thomas Schäfer převezme od 1. dubna provozní řízení značky Volkswagen, zároveň ale povede Škodovku až do konce června. Uvedl to na výroční tiskové konferenci. Škoda již dříve oznámila, že Schäfer odejde k 1. červenci do vedení značky Volkswagen. Jméno nového šéfa by měla oznámit v následujících dvou týdnech.