Nová Škoda Fabia dorazí příští rok, obejít se má bez elektromotorů

„Už se těším, až v příštím roce uvedeme na trh nový model Fabia. Bude to skvělé auto, má očekávání jsou tedy velká,“ uvedl už na konci září nový předseda představenstva Škody Auto Thomas Schäfer pro portál Škoda Storyboard.

Škoda se však chce s fabií držet u rozumných cen, čemuž má odpovídat i nabídka motorizací. U nové fabie se údajně nepočítá s elektrifikací, a to ať už jde o čistý elektromobil či hybridy. Dokonce nemáme čekat ani mild hybridní motorizace .

Jen spekulovat zatím můžeme, co se karoserií týče. Vedle hatchbacku se ve všech dosavadních generacích ujalo i malé kombi. Tento segment však mezitím v podstatě umřel, kvůli popularitě malých crossoverů. Ani kombi z fabie by to vedle kamiqu nemělo jednoduché, ale jeho výroba stále není vyloučena.