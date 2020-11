Nikdy nebudeme prodávat pouze elektromobily, myslí si šéf Ferrari

Šéf automobilky Ferrari Louis Camilleri, který na pozici nastoupil v červenci roku 2018 po Sergiu Marchionnovi, v budoucnosti značky nevidí, že by někdy vyráběla pouze elektrická auta. Navíc si ani nemyslí, že by za jeho života - nyní je mu 65 let - tvořily elektromobily víc než 50 procent prodejů.