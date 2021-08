Newyorský autosalon byl zrušen, může za to obvyklý viník

Jeden by řekl, že s 50% proočkovaností populace Spojených států nebude už nutné rušit velké akce kvůli koronaviru. Přesto byl právě kvůli němu zrušen newyorský autosalon, který měl proběhnout koncem srpna.

Ve státě New York je proočkováno dokonce 57 % populace, ovšem kvůli obavám z šíření mutace delta – v New Yorku nyní počty nových případů stoupají, sedmidenní průměr je k 4. srpnu 1440 nových případů denně, pro celé USA to je 96 tisíc – a kvůli novým opatřením organizátoři autosalon zrušili.