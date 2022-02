Největším vývozcem aut z USA je už osm let německá automobilka

V roce 2021 vyrobilo BMW v americkém Spartanburgu celkem 433 810 automobilů, z nichž 257 876 bylo prodáno mimo USA. Díky tomu je BMW největším exportérem vozidel v USA, a to už osmým rokem za sebou. Němci v roce 2021 vyvezli ze země do celého světa přibližně 60 procent své tamní produkce.

Závod ve Spartanburgu, který leží v Jižní Karolíně, vyrábí modely X3, X3 M, X4, X4 M, X5, X5 M, X6, X6 M a v neposlední řadě i největší X7. Tato vozidla pak putují do celkem 120 různých zemí, většinou z přístavu Charleston nebo putují vlaky do Kanady. Celkem 24,1 procenta automobilů loni BMW poslalo z USA do Číny, 12,3 % do Německa, 9,4 % do Jižní Koreji a 5,4 % do Velké Británie.