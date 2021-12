Nejsilnější Morgan všech dob vznikne v pouhých devíti kusech

Automobilce Morgan trvalo téměř rok, než v únoru představenou skicu modelu Plus 8 GTR přetvořila v konkrétní model, který nyní hrdě představila jako dosud nejsilnější sportovní vůz v historii společnosti.

Pod dlouhou kapotou s otvory na odvod horkého vzduchu se nachází atmosférický 4,8l motor V8 od BMW, který nese kódové označení N62. Dříve poháněl třeba SUV X5 4,8i a 4,8iS v generaci E70. Oproti tomu použití mu ale přibylo trochu výkonu - dává 375 koňských sil, a to díky novému naladění výkonu a výfukovému systému.

Morgan Plus 8 GTR

Morgan představil retro sporťák do terénu. Vznikne jen osm kusů

Model řadou svých detailů odkazuje na historii značky, a to třeba koly s centrální maticí a pětipaprskovým designem, která připomínají závodní verze modelu Plus 8 z 90. let.