Nejdrsnější americký supersport se začal prodávat před 30 lety

Supersportů v USA vznikla řada, ale snad žádný není tak ikonický a tak svéhlavý, jako Dodge Viper. Dnes už se neprodává, výroba byla ukončena v srpnu roku 2017. Vůz přesto oslavil poněkud veselejší výročí - 30 let od startu prodejů. Ty začaly v lednu roku 1992.

Chrysler slaví 95 let. Provázely ho velké úspěchy, ale i řada problémů

Chrysler slaví 95 let. Provázely ho velké úspěchy, ale i řada problémů AutoMoto

Pod kapotu se nastěhoval nově vyvinutý osmilitrový desetiválec, který dostal stejné jméno jako auto - Viper. Vznikl z 5,9l V8 Magnum přidáním dvou válců, což dávalo deset litrů objemu, ale nebylo to tak jednoduché. Na vývoji motoru spolupracovalo Lamborghini, které koncern Chrysler tehdy vlastnil.

První viper neměl ani okna, střechu či zámky; to bylo možné dokoupit jako příslušenství ve formě připínacích panelů. Vůz neměl dokonce ani ABS, kontrolu trakce, klimatizaci nebo airbagy. Karosářská varianta kupé se objevila až s modernizací první generace v roce 1996.

Závodní úspěchy daly vzniknout řadě speciálních edicí produkčního Viperu, z nichž stojí za zmínku speciálně ACR - American Club Racer - postavený z druhé generace vozu. Byl výrazně odlehčený a měl aerodynamiku vycizelovanou k co nejlepšímu přítlaku, a tedy co nejvyšší rychlosti na závodních okruzích.

Jeep slaví 80 let. V začátcích pomohl porazit nacisty

Jeep slaví 80 let. V začátcích pomohl porazit nacisty AutoMoto

Viper se přestal prodávat v létě roku 2017, výroba skončila v srpnu toho roku. Kupodivu důvodem nebyly emise, nýbrž velikost viperu. Pro modelový rok 2018 v USA vstoupila povinnost do aut instalovat hlavové airbagy a ty se do těsného interiéru viperu prostě nevešly.

Jestli bude viper mít ještě nějakou budoucnost i v sériové výrobě, nejen jako sběratelský artikl rostoucí hodnoty, je v současnosti nejasné. Před dvěma lety se magazín MotorTrend zeptal Toma Galea a Chrise Theodora, dvou lidí, kteří stáli u zrodu původního viperu, co si o možném návratu myslí.

Theodore navrhuje vrátit se ke kořenům – k tomu, co z Viperu udělalo tak úspěšné auto na počátku 90. let. „Postavil bych auto s motorem vpředu a pohonem vzadu, ale tentokrát bych chtěl jít cestou co nejnižší hmotnosti, protože existuje jediná věc, kterou elektrické supersporty neumějí – lehkost,“ navrhl.