Nejdelší silnicí světa starým citroënem. Dvě Francouzky vymyslely neobyčejnou cestu

Tento model, jak i název napovídá, je jedním z prvních masových aut s pohonem předních kol, a také patřil k prvním masově vyráběným vozům se samonosnou karoserií, která je dnes běžná. Na trh přišel v roce 1934 a vyráběl se až do roku 1957. Kousek, který si cestovatelky vybraly, byl vyroben v roce 1956.

Citroën pocestuje lodí na západní pobřeží Severní Ameriky během letošního června. Poté se v něm cestovatelky vydají na jih skrz 14 zemí. Do cíle na špičce Jižní Ameriky plánují dojet v lednu 2023.

A co z traction avantu kromě technických řešení dělá legendární auto? „Je součástí historie. Dají se najít fotografie aut členů odboje s nápisy FFI (French Forces of the Interior, Francouzské vnitřní síly). Charles de Gaulle měl jeden. Na dvoře Elysejského paláce jste jich mohli vidět dvacet. Každý ministr měl verzi 15CV,” vypočítává bývalý navigátor a poradce pro mechaniku Gerard d'Aboville.