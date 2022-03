Nejdelší limuzína na světě prošla renovací, nyní je ještě delší

Je delší než kamiony, delší než kloubové autobusy. Jmenuje se Americký sen a s délkou 30,538 metru je to nejdelší automobil na světě, jak čerstvě posvětila Guinnessova kniha rekordů. Proč by někdo stavěl takovou hloupost v dnešní náročné době? Nestavěl - zrenovoval a o chloupek prodloužil.

Historie této limuzíny se začala psát v 80. letech, kdy ji jako showcar postavil Jay Ohrberg. Stavitel filmových aut, který stojí i za KITTem z Knight Ridera nebo třeba deloreanem z Návratu do budoucnosti, představil Americký sen v roce 1986. Původně vůz měřil něco přes 18 metrů, na neskutečných 30,5 m byl prodloužen o pár let později.

Z několika Cadillaců Eldorado ze 70. let postavil třicetimetrovou limuzínu, která měla dva motory, dva řidiče - jednoho vpředu, druhého vzadu - uvnitř několik „obýváků“ a vzadu malý heliport a vířivku. Objevovala se např. ve filmech, ale postupně o ni upadal zájem a s ním i ochota investovat do údržby.

Samozřejmě, takové auto je neskutečně nepraktické a dokonce se nevejde ani do leckterého muzea. Nehledě na fakt, že nikdy nemělo homologaci pro silniční provoz. Mnoho let tedy chátralo, až z něj začátkem minulé dekády byl vrak zralý do šrotu.

Koupil ho Michael Dezer, majitel zábavního parku Dezerland na Floridě, a chtěl se pustit do renovace. K té přizval Manninga - a soudě dle čerstvých fotografií a videa se jim to povedlo.

Samozřejmě, nebylo to snadné. Třeba střecha s okénky v přední části vozu pochází z Oldsmobilu Vista Cruiser, ale bylo potřeba sehnat novou. To by nebyl problém v 80. letech, kdy byl Vista Cruiser celkem běžným kombíkem, ale dnes je ceněným veteránem. Manning přesto našel člověka, který měl střechu třicet let schovanou a byl ochotný ji prodat.