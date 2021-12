Natáčecí světlomety na staré ladě? I na koleni vyrobený systém funguje

Ruský youtubový kanál Garage 54 většinou se starými auty dělá věci, které moc dobře nefungují. Tentokrát se mu ale vynález opravdu úžasně povedl. Co to bylo? Instalace natáčecích světlometů na starou ladu.

Řekněme si to na rovinu - pokud je jedna oblast, v nichž jsou moderní auta neoddiskutovatelně a nesrovnatelně lepší než auta z dob před dvaceti třiceti lety, jsou to světlomety. Není to úplně pravidlo, i zbrusu nové auto může svítit mizerně a staré auto skvěle, ale obecně dnešní auta - je-li světlomet konstruován správně, má-li správně navržený světelný kužel - v noci svítí lépe než kdy dřív. A některá z nich nabízí i funkci natáčení světelného kužele do zatáček.

Samozřejmě nejde o novinku. Velmi známým starým autem s natáčecími světly je Citroën DS, ještě dřív s touto technologií koketoval americký Tucker, a hledáme-li správně, poprvé se systém, který otáčel světlomety v závislosti na natočení volantu, objevil u vozu jménem Upton, který se vyráběl v Massachussetts v letech 1900-1904.

Až v pár posledních letech se však takové systémy, samozřejmě řízené složitou elektronikou, nikoliv táhly, dostávají do masových aut typu Škody Octavia. Že by takový systém byl v kdovíjak staré ladě z výroby, je ovšem absolutní sci-fi.

Ale mohl by jít vymyslet, shodli se „garážníci“ a pustili se do práce. Způsobem sobě vlastním zužitkovali lanovod, který kdysi spojoval volič automatické převodovky s převodovkou samotnou. Jeden jeho konec připevnili na čep řízení pod autem, natáhli ho skrz motorový prostor k jednomu ze světlometů a od něj vedli táhlo - závitovou tyč - k druhému světlometu. Oba se otáčely pomocí čepů přivařených na přední masce a krátkých táhel s čepy.

Ano, chtělo by to doladit, např. světlomet zapustit do masky stejně, jako je zapuštěný první pár. A hlavně nezapomenout na seřizovací mechanismus. Jenže i tak zkouška ukazuje, že natáčení funguje nádherně. V kombinaci s druhým párem světlometů - předpokládáme teď, že natáčecí i pevný pár by byly schopné jak potkávacího, tak dálkového svícení - by se s touhle ladou jistě v noci jezdilo podstatně lépe.

Ovšem pokud by něco takového mohlo jezdit po veřejných silnicích. Českou STK by takovýto domácí systém s největší pravděpodobností neprošel, protože je to úprava nehomologovaná pro silniční provoz.