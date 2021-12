Nadšenec připevnil proudové motory na Teslu a zkoumal, jak se zlepší zrychlení

S převodovkou v neutrálu dokázaly dva ze tří motorů udržet rychlost jízdy asi 60 mph (97 km/h). Mohly by být efektivnější, kdyby byly umístěny nad zadním spoilerem, a tedy by přímo do nich proudil vzduch obtékající karoserii, ale to Matt schválně neudělal. V takovém případě by se lopatková kola točila, i kdyby byly motory vypnuté, takže by se nemazaly a hrozilo by poškození. Musely by běžet nonstop a Matt chtěl mít možnost motory za jízdy zapínat a vypínat.