Nabíječka přijede k vám, ne vy k nabíječce, plánuje Volkswagen

Jediné, co musí řidič udělat, je pomocí smartphonu nebo displeje ve voze - systém samozřejmě počítá s komunikací Car-to-X v rámci internetu věcí - o nabíjení požádat, resp. ho nejspíš i zaplatit. Pak už se všechno děje automaticky.

Na první pohled to vypadá jako zbytečnost, užitečná hlavně líným měšťákům, kterým je zatěžko k autu připojit kabel. Může to být pravda, ale je to příliš úzký pohled - výhod je mnohem víc.