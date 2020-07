Na dně kanálu v Amsterdamu našli ferrari. Mohlo tam ležet desítky let

Před šestadvaceti lety amsterdamská policie ukončila pátrání po ukradeném Ferrari Mondial z roku 1987, protože ho prostě nedokázala najít. Pojišťovna ho majiteli uhradila, a to byl konec příběhu. Až do letošního června, kdy na něj náhodou narazili hasiči při potápěčském cvičení.

Daar is-ie dan! De Ferrari uit 1987 die op 17 juni bij toeval door brandweerduikers tijdens een trainingsdag werd gevonden in het water van de Javakade, is op 9 juli aan het eind van de dag boven water gekomen. Forensische opsporing gaat nu verder met het voertuig aan de slag. pic.twitter.com/NH0nPm5l0i

Nebylo však možné zjistit, zda auto leželo pod vodou celých těch šestadvacet let. Ovšem, není to podstatné – ať už na dně kanálu bylo pět let, nebo celou tu dobu, stejně bylo zcela zničené. Podle vyšetřování v autě nedošlo k žádnému násilnému trestnému činu, ale zároveň policie nenašla žádný důkaz, který by ji zavedl k člověku, jenž vůz před 26 lety ukradl.