Na dálnicích stojí na sedmdesát značek upozorňujících na jízdu v protisměru

Pokud už se v protisměru octnete, co dělat? Podle BESIPu je vhodné zastavit na krajnici vedle nejpomalejšího pruhu, v tzv. odstavném pruhu, tedy z vašeho pohledu na levé straně, zavolat policii a informovat ji o své poloze. Pokud zastavení v odstavném pruhu není možné, zastavte po své pravé ruce co nejblíž středovým svodidlům, aby váš vůz zasahoval do jízdního pruhu co nejméně. Vždy zapněte varovné „dvojblinkry” a v reflexní vestě z vozidla vystupte a „ukliďte se” za svodidla.