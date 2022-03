Moje ferrari tudy neprojede, říká britský hudebník a vlastníma rukama opravuje silnici

Kvalita britských silnic je velmi podobná té české - člověk nikdy neví, kdy trefí pořádnou díru. Místy to očividně je až tak špatné, že slavní rockeři musí brát do rukou lopaty a asfalt opravovat svépomocí. S nadsázkou řečeno, samozřejmě.

Ovšem, možná ne až tolik, neboť sedmasedmdesátiletý sir Rod Stewart skutečně navlékl výstražnou vestu, vzal do ruky lopatu a jal se opravovat kousek silnice nedaleko svého domu v Essexu.

Proč? „Opravuji ulici, kde žiju, protože nikdo jiný se tím nezabývá,“ říká v prvním videu. „Tohle je stav ulice kousek od místa, kde bydlím, v Harlow. Je to takhle už věky, lidi si tady rozbíjejí auta, nedávno tady sanitka měla defekt. Moje ferrari tudy nemůže projet vůbec, tak jsme si s klukama řekli, že to uděláme sami,“ nechává se slyšet v druhém videu ve stejném příspěvku.

Stewartova snaha se neobešla bez odpovědi úřadů - samozřejmě negativní. „Nelze brát věci do svých rukou. Lidé musí vždy nahlásit výmoly okresnímu úřadu a my opravíme, co je nebezpečné,“ cituje web BBC Leeho Scotta z essexského okresního úřadu.