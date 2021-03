Mitsubishi zůstává v Evropě, nabídne modely s technikou Renaultu

Značka Mitsubishi překvapila Evropu svou zprávou o zmrazení uvádění nových modelů na evropské trhy, která přišla v létě loňského roku. Znamenalo to, že dosavadní modely zůstanou v prodeji, dokud budou plnit emisní pravidla, ale nová auta, jako např. nedávno v USA představený Outlander , pro evropské směrnice upravovat nebude.

Po nedávných spekulacích nyní přichází potvrzení změny, ovšem možná ne takové, jakou by si leckteří přáli. Automobilka v Evropě sice zůstává a dočkáme se i nových aut, ovšem zatím je řeč o dvou, které přijdou nejdříve v roce 2023, a to ještě jen na některých trzích. Navíc to budou renaulty s jinými logy.