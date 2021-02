Mitsubishi zvažuje, že z Evropy neodejde

Japonská automobilka Mitsubishi zvažuje, že bude ve Francii své vozy vyrábět v závodech Renaultu. Znamenalo by to zvrat loňského rozhodnutí z Evropy odejít. Japonský výrobce vozů tento krok, k němuž ho měsíce tlačí partneři Nissan a Renault, formálně zváží na čtvrtečním zasedání správní rady. Informoval o tom list The Financial Times s odvoláním na tři obeznámené zdroje. Mluvčí Mitsubishi a Renaultu věc nekomentovali.