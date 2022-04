Mitsubishi Colt se vrátí, k vidění je na první upoutávce

Téměř deset let uplynulo od doby, kdy Mitsubishi v Evropě nabízelo „nafouknutý” malý hatchback colt, jehož historie sahá až do roku 1962. V příštím roce se ale model znovu na evropský trh vrátí, a to jako hybridní malý model, o jehož rysech už máme díky upoutávce lehké povědomí.