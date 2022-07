Miliony let evoluce v pár minutách. Automobilka Czinger vysvětluje použití umělé inteligence

„Potřebuje svět další hypersport? To teda fakt ne,“ poněkud neotřele uvedl svou kreaci Kevin Czinger na Festivalu rychlosti v Goodwoodu, který se konal minulý víkend. Nebylo to první představení kalifornské „placky“ Czinger 21C, ale jeho tvůrci detailně vysvětlili, proč vypadá tak, jak vypadá.

Má to být náhled do budoucnosti výroby za použití umělé inteligence pro navrhování, stavění prototypů a vývoj značné části vozu. „Co jsme udělali díky softwaru umělé inteligence, je, že jsme celou evoluci stlačili do minut,“ nešetří megalomanstvím Lukas Czinger, spoluzakladatel firmy a syn Kevina Czingera.

Co to znamená? „Stejně jako příroda postupně optimalizuje materiály a energii, a pak vidíte organické struktury, které jsou výsledkem, udělali jsme to stejné, ale s kovem. A místo milionů let k hledání nejefektivnějšího bodu nám to trvalo minuty,“ cituje ho dále agentura Reuters, která zprávu přináší.