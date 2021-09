Microlino je znovuzrozené BMW Isetta, legendární vozítko s jedinými dveřmi

Mnichovský autosalon IAA navštívila kromě řady zavedených automobilek taky pěkná hrstka téměř neznámých firem. Jednou z nich je i Micro, švýcarský výrobce elektrických skútrů a elektrokoloběžek. To hlavní, co dovezl, však byly první sériové kousky městského mikroauta Microlino.

Firma funguje od roku 1997 a nápad na městské vozítko Microlino vznikl v roce 2015. Tehdy vznikl první prototyp, který se ukázal na ženevském autosalonu v roce 2016. Od té doby probíhá vývoj – šest let je u nového auta relativně normální doba. A o jednom ze starších prototypů jsme už psali .

Jeho design je jednoznačně inspirovaný vozítkem Isetta, vzniklým v Itálii, ale nejznámějším díky výrobě pod značkou BMW ve druhé polovině 50. let minulého století. Stejný, jen modernější, je tvar, světlomety i to nejdůležitější – způsob nastupování.

Microlino váží 513 kg a je dlouhé jen 2,5 metru, takže na řadě míst půjde zaparkovat příčně v řadě podélně stojících aut. Je totiž určené do města a k tomu jsou malé rozměry klíčové. Podle webu firmy jsou v nabídce baterie o kapacitě 8 nebo 14,4 kWh, což má stačit na 125 nebo 200 km dojezdu.

Microlino se nabíjí 3-4 hodiny ze standardní 230V zásuvky; nebude podporovat nabíjení stejnosměrným proudem. Je to do jisté míry pochopitelné – není určen na dlouhé cesty a díky malé baterii a slabé palubní nabíječce může být levný.

Jak konkrétně? Výrobce uvádí základní cenu 12 tisíc eur, tedy cca 305 tisíc korun. Samozřejmě, větší baterie bude znamenat vyšší cenu a něco taky udělají různé daně apod. Přesto to vypadá, že microlino by nemuselo být bez zajímavosti pro ty, co chtějí jezdit výhradně po městě.