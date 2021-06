Mazda plánuje 13 elektrifikovaných novinek do roku 2025

Dlouho se zdálo, že Mazda bude spíše tou automobilkou, která se snaží odolávat obrovskému tlaku elektromobility, podobně jako tomu je u stranění se přeplňovaných motorů, nicméně nyní se zdá, že je to přesně naopak. V roce 2025 totiž podle oficiálního prohlášení vedení společnosti dosáhne Mazda takzvané uhlíkové neutrality. Výrazně se tak změní nabídka japonské automobilky.

V horizontu příštích let se dočkáme pěti hybridů, pěti plug-in hybridů, a navíc i třech elektromobilů, a to dokonce globálně, nikoli pouze na domácím trhu v Japonsku a potažmo pak jen v Asii, kde touha po vlastnění elektrifikovaného automobilu výrazně roste. Mazda pak zajde ještě dál, když do všech svých ostatních aut na běžná paliva umístí alespoň mild-hybridní jednotky.

Dalším stupněm vývoje by měl být pro Mazdu rok 2030, kdy by už celé portfolio společnosti měly tvořit elektrické či elektrifikované vozy. V tuto chvíli se to ovšem zdá být jako sci-fi neboť dosud Mazda nabízí jen jediný elektromobil, a to konkrétně Mx-30. Novinek bychom se tak měli dočkat poměrně brzy.

Mazda mimo elektromobility dlouho věřila i vývoji vlastních syntetických paliv, podobně jako například německé Porsche. Bohužel, tato technologie je velice složitá a v tuto chvíli zkrátka musí Japonci plnit složité emisní normy, díky čemuž museli investovat i do elektromobility.

Mimo to ale pracují třeba i na systému Mazda Co-Pilot, který by mohl sledovat řidiče a v momentě, kdy by kvůli zdravotním problémům nebo jiným starostem nemohl bezpečně ovládat vůz, by systém převzal nad autem kontrolu. Finální verze tohoto systému bychom se ostatně mohli dočkat právě v některém z elektrifikovaných modelů.