Majitelé vozů Tesla měli problém s odemykáním, aplikace totiž potřebuje internet

Přinejmenším příplatková možnost bezklíčového odemykání a startování vozu, tedy systém, díky němuž vůbec nemusíte vytahovat klíč z kapsy, je u většiny nových aut. Jen pár výrobců to ale dotáhlo až tak daleko, že by člověku stačil jen smartphone.

Většina z nich, například Audi či Mercedes-Benz, používá v takovém případě technologii NFC a pokud umožňuje auto zamknout či odemknout na dálku v aplikaci, je to spíš doplněk než něco, na co by se měl majitel vozu spoléhat. Tesla však místo NFC používá právě aplikaci v mobilu, která potřebuje komunikovat po internetu.

Není to jediný způsob odemčení, k mání jsou i přístupové karty či moduly známé od jiných značek, ovšem řada majitelů tesel spoléhá na mobilní aplikaci. Je to nakonec nejpohodlnější - nemusíte s sebou tahat nic navíc. A právě tito majitelé se koncem minulého týdne dostali do problémů, neboť připojení aplikace k internetu mělo výpadky po celém světě.

Vůz by měl s mobilem umět komunikovat i pomocí Bluetooth, ovšem protože podle webů Electrek a Green Car Reports měli lidé problémy i tak, možná to nestačí. Přístupová karta, která komunikuje pomocí technologie RFID a připojení k jakékoliv síti nepotřebuje, je tak spolehlivějším způsobem, jak se dostat do svého auta a odjet.

Výpadek trval několik desítek minut, Elon Musk se za něj omluvil a slíbil, že se to už nebude opakovat. Přesto, spoléhat na věc, která potřebuje internetové připojení, aby se člověk dostal do auta, se ukazuje jako přinejmenším neprozíravé.

Anketa Jaký přístup do auta upřednostňujete? Klasický klíč k zasunutí do zámku i do zapalování 0 % Klasický klíč, ale s dálkově ovládaným centrálním zamykáním 57.1 % Bezklíčové startování, ale k odemčení vozu mačkám tlačítko 0 % Bezklíčový přístup i startování 14.3 % Smartphone komunikující pomocí NFC 28.6 % Smartphone komunikující po internetu 0 % Jezdím vrakem, který se dá nastartovat šroubovákem a nikdo ho krást nechce 0 % Celkem hlasovalo 7 čtenářů.