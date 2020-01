Luxusní odnož Hyundaie má první SUV

Model GV80 předznamenal již dříve stejně nazvaný koncept z roku 2017, nyní Korejci ukazují první oficiální fotky novinky. Rozměry sice automobilka zatím neuvádí, ale půjde o vůz na pomezí segmentu vyšší střední a luxusní třídy. Pokud bychom to vztáhli k Mercedesu, pak někde mezi GLE a GLS, u takového BMW by to mělo být někde mezi X5 a X7.