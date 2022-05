LG vyvinulo bariéru, která zpomalí divoké hoření baterií v elektromobilech

Samozřejmě, neznamená to, že by elektromobily přestaly hořet. Bariéra má za cíl hoření zpomalit, a tak dát posádce víc času na útěk. Navíc se má brzy dostat do výroby - už příští rok. Firma už zažádala o patenty v Koreji, Spojených státech a některých evropských zemích.