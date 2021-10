Lexus LX má novou generaci. Rám zůstal, osmiválec nikoliv

Nová luxusní varianta Toyoty Land Cruiser nabídne na zadních sedačkách to, co špičkové sedany Mercedesu či BMW. Kromě toho je vybaven i do terénu, má nejmodernější jízdní asistenty a pod kapotou přeplňovaný šestiválec. Pro Evropu se s novinkou bohužel nepočítá.