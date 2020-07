Létající auta místo ohňostroje aneb Jak slaví Den nezávislosti na Aljašce

Spojené státy před pár dny oslavily Den nezávislosti. Připomínají si tím 4. červenec 1776, kdy byla podepsána Deklarace nezávislosti, a bývá tomu přítomen ohňostroj. Jenže co dělat na Aljašce, kde na ohňostroj nedlouho po letním slunovratu prostě není dost tmy? Házet auta do vzduchu. Doslova.

Říká to alespoň video kanálu How to Alaska (v překladu zhruba „Jak si poradit s Aljaškou”), které tuhle událost, konanou ve městě Glacier View, dokumentuje vážně zblízka. Tak zblízka, že autor několikrát málem přišel o kameru upevněnou na stromě v místech, kam auta dopadají.