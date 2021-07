Lepší výbava za roční poplatek? Mercedes to zkouší s natáčením zadních kol

Vybíráte si ojeté auto podle toho, jakou má výbavu, a upřednostníte luxusnější verzi před sice levnějším, ale hůře vybaveným kouskem? Dosud tento postup neměl významnějších vad kromě toho, že složitější výbava může být dražší na opravu, když se porouchá. Ale do té doby jste ten prvek prostě v autě měli a nikdo vám ho nemohl sebrat.

V současné době ovšem v autech hraje čím dál větší roli software, který je trvale připojený k internetu a může přes něj získávat aktualizace. To je příjemné, ovšem některé automobilky s tím můžou spojovat i znedostupnění některých funkcí, pokud přestanete platit nějaký paušál.

Nejnovější případ se týká Mercedesu EQS, který nabízí natáčení zadní nápravy. Ve standardu umí zadní kola natáčet až do úhlu 4,5°, za příplatek v rámci paketu pokročilejších parkovacích systémů s 360° kamerou až do úhlu 10°.

V nízkých rychlostech se zadní kola natáčejí proti směru předních, jak je lehce patrné na této fotografii Mercedesu EQS, pro lepší obratnost. Nad 60 km/h se natáčejí stejným směrem, jako přední kola, aby mělo lepší stabilitu ve vysokých rychlostech. Foto: Mercedes-Benz

Jenže ne vždy. Ze zprávy německého magazínu Auto Motor und Sport vyplývá, že takto vybavené auto bude sice vždy fyzicky schopno natočit zadní kola až do desetistupňového úhlu, ale přinejmenším na německém trhu bude záležet na prvním majiteli, zda tak vůz bude činit. Mercedes totiž plánuje nabídnout větší natáčení za 489 eur (necelých 13 tisíc korun) ročně, 1169 eur (30 tisíc korun) na tři roky, anebo ho aktivovat trvale za jednorázovou platbu, jejíž výše ovšem nebyla upřesněna.

Je 13 tisíc za rok moc nebo málo na to, že se zadní kola budou umět natáčet víc než normálně? To záleží na okolnostech, zejména, kde se auto pohybuje – jestli tam je potřeba manévrovat v těsném prostoru, či zda tam je místa dost. A zákazníci, kteří si EQS koupí jako nové, to možná za tak velkou částku považovat nebudou.

Jenže zatímco mercedesům, kterým je dnes dvacet let, nikdo žádný prvek výbavy nesebere, až bude EQS dvacet let a bude stát zlomek svých současných cen, lepší natáčení zadních kol bude v případě roční platby pro řadu lidí, kteří si ho koupí v bazaru, nedostupné. Trvale aktivovaná funkce se tak může stát prodejním tahákem podobně jako před pár lety „fialky” (xenonové světlomety), „vepř” (kožené sedačky) nebo „vikýř” (střešní okno).

Za zmínku stojí ještě jeden aspekt ročního poplatku za používání existující věci – ta věc už byla vyrobena a existuje. Není to jako s některými počítačovými programy, za které člověk platí ročně nebo měsíčně nějakou částku a dostává za ni aktualizace. Kdyby Mercedes chtěl peníze za aktualizace palubního softwaru, bylo by to lépe pochopitelné, než za používání již instalovaného hardwaru.

Pokud se podobné manýry s dostupností výbavy auta pouze tehdy, když budete platit nějaký měsíční poplatek, stanou normou – a zatím to vypadá, že se tak dřív nebo později stane – trh s ojetými auty to nutně ovlivní. Auta s instalovanou, ale nedostupnou výbavou můžou být relativně levná, takže lidé, co chtějí jen jezdit, můžou za menší cenu dostat technicky lepší auto. Na druhou stranu může být poněkud frustrující, že vaše auto má nějakou výbavu, ale vy ji nemůžete používat, pokud nebudete platit nějaký měsíční nebo roční paušál.

Ovšem, tato mince má ještě jednu stranu. Umožňuje lidem, kteří si neumí dost dobře fungování některých prvků auta představit, aby si je po nějakou dobu pořádně vyzkoušeli a až pak se rozhodli, jestli je pro ně dost užitečná na to, aby automobilce dodatečně platili za její využívání.

Mercedes třídy S gen. W223 (na fotografii) také umí natáčet svá zadní kola až do desetistupňového úhlu, ale za jednorázový příplatek při pořízení auta, nikoliv za roční paušál. Foto: Mercedes-Benz

Jak bylo už naznačeno, Mercedes není jediná automobilka, která volí takovýto přístup. BMW před nějakou dobou navrhovalo roční poplatek za používání Apple CarPlay, ovšem po odporu zákazníků couvlo.

Volkswagen zase před pár měsíci přišel s nápadem, že auta, která si zákazníci koupí, budou nabízet možnost autonomní jízdy za hodinový poplatek.

„Když vezmeme příklad autonomní jízdy úrovně 4, tak náklady na instalaci takové technologie do auta jsou obrovské – v desetitisících eur. Kdo to zaplatí? Není to pro masový trh. Ale co kdybychom to do auta nainstalovali a měli možnost to na dálku vypínat a zapínat? Náš model říká, že když budeme účtovat 7 eur (180 korun) za hodinu používání autonomního jízdního režimu, bude to ziskové,” řekl v květnu magazínu Top Gear šéf prodejů a marketingu Volkswagenu Klaus Zellmer.

Anketa Souhlasíte s ročním poplatkem za využívání již namontovaných věcí v autě? Ano, pořizovací cena tak může být nižší 0 % Ano, pokud automobilka nabídne i možnost jednorázového příplatku při koupi auta 0 % Nevím/Nedokážu posoudit 0 % U techniky ne, ale v případě softwarových aktualizací bych souhlasil/a 0 % Ne, jednou jsem za auto zaplatil/a a chci mít svobodu ho používat celé, jak chci 100 % Celkem hlasovalo 5 čtenářů.