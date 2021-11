Legendární Audi RS6 nezanikne. Nahradit ho má elektromobil

To by se ovšem mělo v budoucnosti změnit, protože na obzoru se rýsuje další, pro mnohé zajímavější silný elektromobil. Audi nedávno představilo koncept A6 e-tron, který má na trh dorazit v roce 2023 jako elektrický sedan i kombi. Nebude to zatím nástupce konvenční A6, pár let se budou prodávat paralelně, ale v budoucnu tuto manažerskou ikonu jistě nahradí.