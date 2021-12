Kvůli elektromobilům hrozí ztráta 10 tisíc pracovních míst, tvrdí odbory Škody Auto

„Nejistota pro značku Škoda po roce 2026, zejména do roku 2031, existuje riziko poklesu vytíženosti a zaměstnanosti. V případě přijetí normy EU7 'hard' se zvyšuje riziko ztráty až 10 tisíc pracovních míst,” uvedl předseda podnikové rady Jaroslav Povšík.

Přijetí zmíněné emisní normy by pro Škodu Auto v praxi znamenalo, že bude muset s velkou pravděpodobností přestat vyrábět motory 1.0 TSI, k tomu by v případě schválení přísné regulace došlo nejspíš po roce 2026, píše E15.

Podle odborů mohou do roku 2030 tvořit až 70 procent vyráběných vozů právě elektromobily.

Škoda Auto má několik plánů, jak co nejdéle udržet co nejvyšší zaměstnanost.

„Naše představenstvo a za Odbory Kovo předseda Jaroslav Povšík jsme společně bojovali, abychom získali do výroby motor 1,5 TSI. A mohu již konstatovat, že nám byl tento motor přiklepnut. Naším cílem je tedy přejít na tyto agregáty, což je technicky proveditelné a nebude to ani nijak dramaticky nákladné. O několik let si tím prodlužujeme danou zaměstnanost v oblasti spalovacích motorů,” uvedl pro Škodovácký odborář člen představenstva za oblast výroby a logistiky Michael Oeljeklaus.