Kvůli požáru nebudeme propouštět ani přerušovat výrobu, říká odborový předák Škody

Přebytečný personál z montáže octavie firma přesune na jiné pozice, chce například zvýšit objem výroby modelů Fabia a Scala, a to s využitím domluvených směn navíc. Uvedl to odborový předák Jaroslav Povšík v týdeníku Škodovácký odborář.

„Ve shořelé hale se vyráběly výplně do dveří nejen pro Škodu Octavia, ale i pro další značky, a to i s použitím speciální techniky zvané kašírování. Ty jsou do výroby dodávány slavným systémem just in time, kdy odběratel nedělá velké sklady, ale jen malé zásoby, které jsou přiváženy takzvaně na čas přímo do výroby,“ uvedl Povšík. Problémy proto podle něj nastaly již v sobotu v noci, kdy se požár snažili hasiči teprve dostat pod kontrolu.