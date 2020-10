Konec jedné éry. Mitsubishi končí s výrobou prvního masového elektromobilu

Úzká, a přitom poměrně vysoká karoserie, velká skla podivně vyhlížející přední maska. To byly hlavní rysy jednoho z prvních elektromobilů na světovém trhu, malého Mitsubishi i-MiEV. Představilo už v roce 2009 a na jeho základech se dlouho vyráběl i Peugeot iOn a Citroën C-Zero a řada dalších malých japonských užitkových automobilů na elektřinu.

Původně chtělo Mitsubishi i-MiEV prodávat jen vybraným japonským firmám, ale auto mělo úspěch, a proto se začalo prodávat globálně. Brzy dorazilo do Evropy, celé Asie, a dokonce i za moře do Spojených států. Jednalo se o jedno z prvních elektromobilů, kasovní trhák to ale nebyl. Podle serveru Nikkei Mitsubishi prodalo jen 32 tisíc kusů tohoto prazvláštního auta.