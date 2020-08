Kolik peněz utrží automobilky každou sekundu? Žebříčku dominují tradiční značky

Od určité úrovně jsou peníze jen číslo na papíře a málokdo si pořádně dokáže představit, co znamenají. Tak to je i tržbami automobilek - když se řekne, že třeba koncern Volkswagen za rok 2019 utržil bezmála 6,4 bilionu korun, je to prostě číslo. Web VisualCapitalist ovšem převedl tato čísla do odlišného formátu.