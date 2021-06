Kia Sportage se představuje v nové generaci

Pátá generace sportage, na kterou se díváme, totiž má být první, v níž Evropa dostane více upravenou verzi oproti americké a korejské. Kde konkrétně ony úpravy budou, zatím není přesně známo, ale mělo by jít o úpravy zejména technického rázu a naladění; ale po designové stránce by se příliš změn odehrát nemělo. Nechceme se předčasně radovat, ale podle vzhledu zádě to vypadá, že zadní blinkry se z nárazníku vrátí do sdružených lamp, kde byly v prvních dvou generacích tohoto modelu.