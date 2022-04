Kia odhalila další detaily o novém niru, elektrická verze ujede až 463 km na jedno nabití

Plug-in hybrid dostal téměř dvojnásobně silnější elektromotor oproti hybridu – má 62 kW, tedy 84 koní. Spolu s 1,6l atmosférickým benzínovým motorem dává kombinovaný výkon 183 koní. Oproti minulé generaci narostla baterie z 8,9 na 11,1 kWh, což znamená delší dojezd na elektřinu – se základními 16″ koly to je dle WLTP až 65 km.

Konečně automobilka se podělila o objemy zavazadelníku a také největší hmotnosti přívěsu. Do elektromobilu naložíte 475 litrů nákladu a ještě 20 litrů do schránky pod přední kapotou, hybrid zvládne 451 litrů a plug-in hybrid 348 litrů. U přívěsů to je naopak, hybrid a plug-in hybrid utáhnou 1300 kg, elektromobil pouze 750 kg.